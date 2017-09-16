Güreş ağası bu kez mindere kendisi çıkacak

Çorlulu sporcu iş adamı İdris Caymaz, ekim ayında Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenecek olan Veteranlar Grekoromen Serbest Stil Dünya Şampiyonası’nda boy gösterecek. 78 kiloda mindere çıkmaya hazırlanan İdris Caymaz, hazırlıklarını Çorlu Kapalı Spor Salonu’nda antrenör Metin Eren nezaretinde sürdürüyor. Spora ve sporcuya hemen her alanda destek olan ve Çorlu başta olmak üzere bölgenin adının duyulmasına önemli katkılar sunan Caymaz, Türkiye’yi temsil edeceği dünya şampiyonasında da başarılı sonuçlar elde etmenin hesaplarını ve hazırlıklarını yapıyor.