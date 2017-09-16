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16 Eylül 2017 10:47

Güreş ağası bu kez mindere kendisi çıkacak

Uzun yıllardan bu yana güreş ağalığı yapan ve güreş başta olmak üzere sporun her türlüsüne destek veren sporcu iş adamı İdris Caymaz, Türkiye’yi dünya şampiyonasında temsil etmeye hazırlanıyor.

Güreş ağası bu kez mindere kendisi çıkacak

16 Eylül 2017 10:47


Çorlulu sporcu iş adamı İdris Caymaz, ekim ayında Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenecek olan Veteranlar Grekoromen Serbest Stil Dünya Şampiyonası’nda boy gösterecek. 78 kiloda mindere çıkmaya hazırlanan İdris Caymaz, hazırlıklarını Çorlu Kapalı Spor Salonu’nda antrenör Metin Eren nezaretinde sürdürüyor. Spora ve sporcuya hemen her alanda destek olan ve Çorlu başta olmak üzere bölgenin adının duyulmasına önemli katkılar sunan Caymaz, Türkiye’yi temsil edeceği dünya şampiyonasında da başarılı sonuçlar elde etmenin hesaplarını ve hazırlıklarını yapıyor.




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