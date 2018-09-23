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Güvenli bir eğitim için Emniyet denetimlere devam ediyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, okul çevrelerinde çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yapmaya devam ediyor.


Tekirdağ'ın Sülemanpaşa İlçesinde bulunan okul çevrelerinde çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı. Eğitim ve Öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla yapılan bu denetimlerde, 376 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Bir kişiye ‘Suç Eşyası Satın Almak ve Kabul Etmek' suçundan işlem yapıldı. 43 öğrenci servisi kontrol edildi, kontrol edilen diğer araçlardan 1 araç trafikten men edilerek 2 bin 18 TL para cezası uygulandı. Toplam 24 umuma açık işyeri denetlendi.


İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenliğinin sağlanması adına yapılan uygulamaların aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

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