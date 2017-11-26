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26 Kasım 2017 16:20

Güvercin meraklıları Tekirdağ’da buluştu

Tekirdağ’da 5’inci Geleneksel Güvercin Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Güvercin ve Süs Hayvanları Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Güvercin meraklıları Tekirdağ’da buluştu

26 Kasım 2017 16:20


Tekirdağ Profesyonel Güvercin Yetiştiricileri Derneği tarafından Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde Atatürk Spor Salonunda düzenlenen festivalde Edirne, Çanakkale ve Kırklareli’nden getirilen 3 bine yakın güvercin, meraklıların beğenisine sunuldu.



“3 bin 500 kişi giriş yaptı”


Katılımın bir hayli yüksek olduğuna değinen Tekirdağ Profesyonel Güvercin Yetiştiriciliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ünsal, "Tekirdağ Profesyonel Güvercin Yetiştiriciliği Derneğinin "5. Güvercin ve Süs Hayvanları Festivalini" gerçekleştiriyoruz. Şu anda baktığımızda 3 bin 500 kişi giriş yaptı. Şu anda 37 kategoride yarışmalarımızı gerçekleştirdik. Yarışmanın birincilerini bulduk, resimlerini çektik, 2018 takviminde bunları değerlendirip en güzel güvercinlere yer vereceğiz. Aynı zamanda baktığımızda madalyalarımız, kupalarımız ve plaketlerimiz dağıtıldı. Yani her sene bir adım daha öteye gitmeye çalışıyoruz. Hakem heyetlerimiz var profesyonel olarak. Onların istatiklerini her zaman tutuyoruz. Gaga, göz, kanat, en önemli olan temizlik. Temizliği güzelse puanını kırmıyoruz ama güvercin pis ise otomatikman kafadan eleniyor. Bu şekilde değerlendirmelerimizi sunuyoruz” dedi.


Hayvansever İrfan Tutka ise "Ben yedi yaşından beri güvercin besliyorum. Hayvanı seven doğayı da insanı da her şeyi sever. Benim için bir tutku hastalık haline geldi. Ben hayvan beslemenin kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna inanıyorum. Yaklaşık 30 kuşum var" ifadelerini kullandı.


Festival dereceye giren güvercin sahiplerine kupalarının verilmesiyle son buldu.




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