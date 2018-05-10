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10 Mayıs 2018 12:08

Güzergah ihlali yapan kamyonlara geçit yok

Tekirdağ Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrollerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Güzergah ihlali yapan kamyonlara geçit yok

10 Mayıs 2018 12:08

Jandarma ekipleri, geçiş güzergahı ihlali yapan 26 kamyona idari para cezası kesti.


Kapaklı’nın Kazım Karabekir Mahallesinde yapılan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ında katıldığı halk toplantısında vatandaşlar, hafriyat kamyonlarının şehir içinden geçmesinden şikayetçi oldu. Vali Ceylan’ın jandarma trafik ekiplerinin yol kontrollerini sıklaştırılması gerektiği yönündeki talimatın ardından ekipler işe koyuldu.


Jandarma trafik ekipleri, Karaağaç Mahallesi’nde geçiş güzergahı ihlali yapan kamyonlara idari para cezası kesti. Sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez yol kontrolü yapan ekipler, hatalı sürücüleri affetmiyor. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri kontrollerde toplam 26 kamyona idari para cezası uyguladı.




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