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26 Temmuz 2018 10:05

Hacı adayları uğurlandı

Hac görevlerini yerine getirmek üzere Tekirdağ’dan kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlar uğurlandı.

Hacı adayları uğurlandı

26 Temmuz 2018 10:05


Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında gerçekleşen hacı adaylarını uğurlama törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve İl Müftüsü İsmail İpek katıldı. Hacı adaylarının kutsal topraklara uğurlandığı etkinlikte dualar edildi.


Başkan Kadir Albayrak, "Kutsal topraklara uğurladığımız hacı adaylarımızı sizleri kutsal topraklara uğurlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepimizin heyecanla görmek istediği ve tekrar tekrar görmek istediği kutsal topraklara gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Allah haccınızı ve dualarınızı kabul etsin. Hayırlı yolculuklar dilerim" dedi.




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