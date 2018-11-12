Hafif ticari aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari aracın yaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuk yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari aracın yaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza, 14 Kasım Caddesi üzeri Top Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karakol istikametinden Hükümet Meydanı istikametine seyreden M.K. yönetimindeki hafif ticari araç, yoldan geçen A.A isimli 12 yaşındaki erkek çocuğa çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.