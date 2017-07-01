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01 Temmuz 2017 01:25

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 6 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 6 yaralı

01 Temmuz 2017 01:25


Kaza ile ilgili edinilen bilgiye göre, Saray’ın Çukuryurt mevkiinde seyir halinde olan 2 aracın çarpışması sonucunda bir araç takla atarken, diğer araçta yoldan çıktı.


Adnan Kara idaresindeki 63 B 5391 plakalı hafif ticari araç ile Tacettin Köylü idaresindeki 39 SJ 683 plakalı hafif ticari araç Çukuryurt kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Adnan Kara idaresindeki hafif ticari araç takla attı. Kazada Adnan Kara ve beraberindeki Serdar Gençay ile Tacettin Köylü ve araçta bulunan Yunus Kızıltan, Halit Öküzcü ve İbrahim Arslan yaralandı.


Yaralı şahıslar çevredeki hastanelere ambulans ile sevk edilirken, kazaya karışan araçlar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile yoldan kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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