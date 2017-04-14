Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 13:05

Hakan Yıldız, MHP Malkara İlçe Başkanlığını devraldı

MHP Malkara İlçe Kongresinde seçimi kazanan Hakan Yıldız, düzenlenen devir teslim töreniyle Kemal Ateş’ten İlçe Başkanlığını devraldı.

Hakan Yıldız, MHP Malkara İlçe Başkanlığını devraldı

14 Nisan 2017 13:05


MHP Malkara İlçe Teşkilatı binasında devir teslim töreni düzenlendi. Kemal Ateş yaptığı konuşmada, “Ben her zaman Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir yerlere gelmesini isteyen birisiyim. Hiç kimseye dargınlığım, kırgınlığım yok. Bunlar seçimdir, neyin seçimi dersek, MHP’yi daha iyi yerlere getirmek için yapılan bir yarıştır. Ben MHP’nin Malkara’da bir neferi olarak, en alt kademesinden başlayıp bütün arkadaşlarımla diyalog içindeydim. Birimiz, hepimiz derim. Aksi tavırları hoş görmüyorum. Ben açıkçası yeni kardeşimize abi sözü olarak şunu derim ki, yolda bulduklarını, sakın ola yola çıktıklarınla değişme. Yeni yönetime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Yeni İlçe Başkanı Hakan Yıldız ise, “Kemal ağabeyimize şimdiye kadar yaptıklarından ve bundan sonra yapacaklarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Biz hiçbir zaman kendimizi birbirimizden ayrı görmedik, bundan sonrada ayrı görmeyeceğiz. Kim bizi yanında görmek isterse biz onun yanındayız. Kim bizim yanımızda olmak isterse, şu an olduğu gibi her zaman kapımız açıktır. Buyursunlar gelsinler. Biz hiç kimseyi ötekileştirmedik, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz de. Biz her zaman işimize bakacağız. İşimize bakmak için buradayız. Biz genç arkadaşlar olarak yeni ekip oluşturduk. Hepimize hayırlı olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
17
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    18°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:35
  • Güneş :06:23
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:05
  • Akşam :19:57
  • Yatsı :21:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!