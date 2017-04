Hakan Yıldız, MHP Malkara İlçe Başkanlığını devraldı

MHP Malkara İlçe Teşkilatı binasında devir teslim töreni düzenlendi. Kemal Ateş yaptığı konuşmada, “Ben her zaman Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir yerlere gelmesini isteyen birisiyim. Hiç kimseye dargınlığım, kırgınlığım yok. Bunlar seçimdir, neyin seçimi dersek, MHP’yi daha iyi yerlere getirmek için yapılan bir yarıştır. Ben MHP’nin Malkara’da bir neferi olarak, en alt kademesinden başlayıp bütün arkadaşlarımla diyalog içindeydim. Birimiz, hepimiz derim. Aksi tavırları hoş görmüyorum. Ben açıkçası yeni kardeşimize abi sözü olarak şunu derim ki, yolda bulduklarını, sakın ola yola çıktıklarınla değişme. Yeni yönetime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni İlçe Başkanı Hakan Yıldız ise, “Kemal ağabeyimize şimdiye kadar yaptıklarından ve bundan sonra yapacaklarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Biz hiçbir zaman kendimizi birbirimizden ayrı görmedik, bundan sonrada ayrı görmeyeceğiz. Kim bizi yanında görmek isterse biz onun yanındayız. Kim bizim yanımızda olmak isterse, şu an olduğu gibi her zaman kapımız açıktır. Buyursunlar gelsinler. Biz hiç kimseyi ötekileştirmedik, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz de. Biz her zaman işimize bakacağız. İşimize bakmak için buradayız. Biz genç arkadaşlar olarak yeni ekip oluşturduk. Hepimize hayırlı olsun” dedi.