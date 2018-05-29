Halit Narin Meslek Lisesi’nin Robot Kulübü’nün teknoloji başarısı

Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda başarılı sonuçlar elde etti.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TREDAŞ) sponsorluğunda ‘’Uyumlu Eşitlik Güçlendirir’’ Projesi kapsamında Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü’nün katıldığı MEB 2018 Uluslararası Robot Yarışması, Sivas’ta yapıldı.

12 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, 4 bin katılımcı yarıştıkları kategorilerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü, Çizgi İzleyen Robot Kategorisi’nde 600 robot içinde 64. oldu. Mini Sumo Kategorisi’nde ise 3 robotu çeyrek finale kaldı.