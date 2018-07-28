Halk konuştu başkan dinledi

İkinci kez düzenlenen "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşması Hatip Mahallesi muhtarlık binası arkasında yer alan Faruk Nafiz Çamlıbel Parkı’nda gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Serhad Çatalkaya, Erdoğan Demirci ve Hülya Perin ile CHP Çorlu İlçe Yöneticisi Mehmet Demir ve Hatip Mahalle Muhtarı Serpil Atar’ın yer aldığı mahalle buluşması, Başkan Sarıkurt’un belediye faaliyetlerine yönelik sunumu ile başladı.

Başkan Sarıkurt, bilgilendirme sunumunun ardından, vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı. Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade ederken talep ve şikayete konu görüşleri ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı.

"Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmasının sonunda park alanında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sarıkurt, yakın ilgi gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmadan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri, Başkan Sarıkurt’a mahallelerine gelerek kendilerini dinlediği için teşekkür etti.

Öte yandan program dahilinde aileleriyle birlikte toplantı alanına gelen çocuklara boyama kitapları, balon, kek ve şekerleme ikramı yapıldı.

"Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmalarının program dahilinde Çorlu’nun tüm mahallelerinde gerçekleştirileceği ve buluşmaların sosyal medya hesaplarının yanı sıra çeşitli iletişim araçlarıyla ilgili mahallelerde yaşayan vatandaşlarla paylaşılacağı da kaydedildi.