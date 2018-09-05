Halk sağlığı haftası

Dr. Mustafa Dönmez, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin ve beraberindekiler, Vali Mehmet Ceylan’ı ziyaret etti.

Tekirdağ İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, nezdinde ilimizde ve ülkemizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarının haftalarını kutlayan Vali Ceylan, tüm sağlık çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarette, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Mustafa Dönmez Vali Ceylan’a; Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından kanser tedavisi görmüş hastaların rehabilitasyonu amacıyla düzenlenen resim kursunda yapılan yağlı boya tabloyu takdim etti.