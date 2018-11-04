Haraç istediği bakkalı öldürdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde haraç istediği bakkalı öldürdüğü iddia edilen şahıs yakalandı.

Olay, Aydoğdu Mahallesi'ndeki Nergis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bakkal işletmecisi Bozan Kadan (64), kendisinden haraç isteyen Levent Ş. isimli şahsın oğlu Lütfi Ş. tarafından av tüfeğiyle yüzünden vuruldu. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Hayatını kaybeden Bozan Kadan'ın oğlu Hüseyin Kadan, verdiği ifadesinde Levent Ş. isimli şahsın babasından sürekli haraç istediğini, “Sizi burada yaşatamam” diyerek tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma sonrasında Lütfi Ş. av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karışan Levent S. ve Aytekin E.'nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.