Hasat dönemi öncesinde tarla yolları onarılıyor

Geçtiğimiz yıllarda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 bin 500 saat süreyle kiralanan 10 greyder ile yaklaşık 4 milyon dekar arazi üzerinde bulunan tarla yollarının bakımı yapılmıştı. 2018 yılı itibariyle tarla yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları Büyükşehir Belediyesi araç parkına dahil edilen 8 adet yeni greyderle sürdürülüyor.

2018 yılı kış ve ilkbahar aylarında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle tarla yollarında meydana gelen bozulmalar, derin yarıklar ve yüksek setler greyderler ile düzlenerek tarım makinelerinin ulaşımı için daha elverişli hale getiriliyor. Yağışlar sebebiyle iş yükünün artmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile Çorlu, Çerkezköy ve Muratlı ilçelerinde tarla yollarında bakım çalışmaları tamamlandı. Mayıs ayı sonu itibariyle Saray, Şarköy ve Marmaraereğlisi’nde çalışmalar tamamlanacak. Kırsal mahallelerinin sayısı fazla olan ve büyük tarımsal arazilere sahip Malkara, Süleymanpaşa ve Hayrabolu’da tarla yollarındaki bakım çalışmaları Haziran ayı ortasında bitirilecek. Böylece tüm çiftçilerin tahıl ürünleri ve ayçiçeği hasadını daha iyi şartlarda gerçekleştirmeleri sağlanacak.

Tarla yollarında yürütülen bakım çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Çiftçiler ve yetiştiricilerimizin her zaman yanındayız. Tarım alanında yaptığımız önemli çalışmalardan biri de tarla yollarının bakımıdır. Bu konuyu son derece önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 8 adet yeni greyder aldık. Bu yıl kendi imkânlarımızla tarla yollarında bakım çalışmaları yürütüyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren çok daha farklı bir anlayışla daha kalıcı, daha sağlam, geç ve zor bozulan tarla yolları yapımına başlayacağız. Tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum” dedi.