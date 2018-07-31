Hasret Gültekin’in hayatı tek kişilik türkü müzikalinde

Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği ve Mert Kılıç’ın sahneye koyduğu müzikal, Çorlu Memduh Şevket Esendal Sahnesi ve Çerkezköy Halk Eğitim Merkezinde sahnelendi. Sanatçı Hasret Gültekin’in hayatının anlatıldığı, eserlerinin seslendirildiği belgesel tadındaki müzikal, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi. Oyun sonunda izleyiciler, başarılı performansından dolayı sanatçı Mert Kılıç’ı ayakta alkışladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı R. Alparslan Kurtoğlu, Şirin Aktemur’a anlamlı oyundan dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.