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31 Temmuz 2018 14:21

Hasret Gültekin’in hayatı tek kişilik türkü müzikalinde

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Halk Ozanı Hasret Gültekin’in hayatını konu alan Hasret isimli türkü müzikalini Tekirdağlı sanatseverlerle buluşturdu.

Hasret Gültekin’in hayatı tek kişilik türkü müzikalinde

31 Temmuz 2018 14:21


Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği ve Mert Kılıç’ın sahneye koyduğu müzikal, Çorlu Memduh Şevket Esendal Sahnesi ve Çerkezköy Halk Eğitim Merkezinde sahnelendi. Sanatçı Hasret Gültekin’in hayatının anlatıldığı, eserlerinin seslendirildiği belgesel tadındaki müzikal, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi. Oyun sonunda izleyiciler, başarılı performansından dolayı sanatçı Mert Kılıç’ı ayakta alkışladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı R. Alparslan Kurtoğlu, Şirin Aktemur’a anlamlı oyundan dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.




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