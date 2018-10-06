Hasta ve hastanenin sorunlarını azalatacak proje

Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından imzalanan "Yara Bakım Eğitimi ile Yaralara Merhem Olacağız" adlı proje ile hastalık ve ölüm riskini arttıran, hastanede yatış süresini uzatan, tedavi giderlerini arttıran önemli sağlık sorunları azalacak.

Tekirdağ'a bilimsel bilgi ve veriler ile daha kaliteli hizmet sunabilmek için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Devlet Hastanesi tarafından hazırlanan proje Trakya Kalkınma Ajansından Teknik Destek almaya hak kazandı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülaydın Tabu tarafından yazılan proje Tekirdağ Devlet Hastanesi yönetimi ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalandı.

Dekübit ülseri/bası yarası/yatak yarası, hastalık ve ölüm riskini arttıran, hastanede yatış süresini uzatan, tedavi giderlerini arttıran önemli sağlık sorunlarını en aza indirmeyi hedefleyen, "Yara Bakım Eğitimi ile Yaralara Merhem Olacağız" adlı proje kapsamında 50 sağlık profesyoneli 28 saatlik eğitim alacak.

Eğitim ile bası yarasının oluşmadan önlenmesi, var olan yaralara kanıt temelli uygulamalar ile bakım yapılması sağlanacak. Bilgi ve beceri artışı ile hastalar için daha kaliteli yaşam sunulurken proje ile ekonomik yük de azaltmış olacak.