Hatalı park isyan ettirdi

Tekirdağ'da yanlış yere park eden sürücü, trafiği kilitledi. Onlarca araç ve otobüs daracık sokakta ilerleyemezken, vatandaşlar bu otobüslerden inip sokağa döküldü.

Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Güneş Sokak'ta meydana geldi. Tekirdağ'da hatalı park edilen bir araç kent merkezinde trafiği adeta durdurdu. Caddede onlarca halk otobüsü ve otomobil kuyruk oluştururken, otobüste bekleyen yolcular sokağa dökülerek hatalı park eden aracın sürücüsüne isyan etti.

Yaklaşık yarım saat süren bekleyişten sonra bir anda ortaya çıkan otomobilin sürücüsü, aracına binerek hızlıca gözlerden kayboldu.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise haftada bir burada böyle bir olayın yaşandığını ifade ederek, “Adam aracı hatalı park edip ortadan kayboluyor. Millet burada bekleye bekleye rezil oluyor. Her hafta artık var böyle bir olayımız” diyerek duruma tepki gösterdi.