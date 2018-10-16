Hayat kurtaran kampanyaya Süleymanpaşalılar sahip çıktı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Burhan Turgut, K.H.B. Nesrin Gürsul Akdağ konuşmacı olarak katıldığı konferans ile başlayan, “Süleymanpaşa bir(İ)likte buluşuyor” sloganıyla yürütülen kampanyada Namık Kemal Üniversitesi önünde ilik bağışı kabulü ile devam ederken kampanyanın son etkinliğinde sahil dolgu alanda Kızılay ilik bağışı topladı.

Onlarca gönüllü ilik örneği verdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Berkay Çakır'ın da katıldığı kampanyada onlarca gönüllü Türkiye'nin ilk kemik iliği bankasına ilik örneği vererek gönülleri fethetti.

“Vatandaşlarımız bir kez daha duyarlılığını gösterdi”

Bağış yapan vatandaşları ziyaret ederek kampanyaya katılımlarından dolayı tebrik eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; “Bugün burada kök hücre tedavisinde bağışçı olmak isteyen, Türkiye'nin ilk ilik bankasına ilik bağışı yapan vatandaşlarımızla birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımız bir kez daha duyarlılığını gösterdi. Süleymanpaşalı, Tekirdağlı, Trakyalı olmanın farkını bir kez daha ortaya koydu. İlik bağışı kampanyasına katılan tüm hemşerilerimizi duyarlılıklarından dolayı kutluyorum. Bizi birlikte bir bütün olmak, birlikte buluşmak geleceğe taşıyacaktır” diye konuştu