Hayrabolu Belediyesi personeli iftar yemeğinde buluştu

Hayrabolu Belediye personeli ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programı öncesi Başkan Altayoğlu, belediye personelinin Ramazan ayını tebrik ederek, hayırlı iftarlar diledi.

Personel ve aileleriyle masaları dolaşarak sohbet eden Başkan Altayoğlu, "On bir ayın sultanı Ramazan ayında,bugün siz değerli mesai arkadaşlarım ve kıymetli ailelerinizle aynı sofrada bir araya gelmenin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin gelişmesine büyük pay sahibi olan sizlere teşekkürlerimi sunuyor, şimdiden huzurlu ve sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.