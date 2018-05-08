Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi’nden yıl sonu sergisi

Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen yıl sonu sergisinin açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Bülent Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı faaliyetlerinin içerisinde Halk Eğitim Merkezlerinin büyük bir yeri ve önemi olduğunu belirtti.

Hayat boyu öğrenme ilkelerine göre hareket eden Halk Eğitim Merkezlerinde, iyi insan, iyi vatandaş ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesi hedeflenmekte olduğunu belirten Şahin, "2017-2018 öğretim yılında mesleki teknik alanda 37 kursa 861 kursiyer kaydedilmiş olup, tamamlanan kurslarımızda 494 kursiyer belge aldı" dedi.

Konuşmanın ardından halk eğitim merkezinin yıl sonu sergisi açıldı. Sergi açılışının ardından katılan kursiyerlere sertifikaları verildi. Serginin iki gün boyunca saat 21.00’e kadar açık kalacağı kaydedildi.