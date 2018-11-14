Hayrabolu ve Malkara'nın kurtuluş yıldönümü kutlandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hayrabolu ilçesi Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleşen törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Karakaya, gaziler, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve protokol üyelerinin halkı selamlamasının ardından son buldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kapsamında da tören düzenlendi. Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, gaziler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından son buldu.