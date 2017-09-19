Hayrabolu’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Gazi Ali Güz, törende yaptığı konuşmasında, gaziliğin ulusal değer olmanın gururu içinde oldukları için onurlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Törene Hayrabolu Kaymakamı İsmail Bayata, Garnizon Komutanı Albay Osman Kaan Özev, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, daire müdürleri, gaziler ve şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.