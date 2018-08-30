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30 Ağustos 2018 14:54

Hayrabolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Hayrabolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

30 Ağustos 2018 14:54


Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulünün ardından, Hayrabolu Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Garnizon Komutanı Albay Osman Kaan Özev ve Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, protokol üyeleri, askeri birliklerin ve vatandaşların bayramını kutladı.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Topçu Yüzbaşı İsmail Evren Yılmaz yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu.


Tören askeri birliklerin geçiş töreniyle sona erdi.




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