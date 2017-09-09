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09 Eylül 2017 15:03

Hayrabolu’da CHP’nin kuruluş yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hayrabolu İlçe Başkanlığı 94.

Hayrabolu’da CHP’nin kuruluş yıl dönümü kutlandı

09 Eylül 2017 15:03

kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.


Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Hacet, kadın kolları, gençlik kolları ve parti üyeleri katıldı.


Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunan CHP Hayrabolu İlçe Başkanı Hamdi Çetin, daha sonra bir konuşma yaptı. Çetin konuşmasında, “Dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurularak Türkiye’de aydınlanmanın yolunu açan Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleri olarak ülkemize hizmet etmenin gururu ve onurunu yaşıyoruz. Laik Cumhuriyeti ve Cumhuriyet devrimlerini hayata geçirmiştir. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, özgünlüğünü ve birliğini sağlamış partidir” dedi.




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