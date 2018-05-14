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14 Mayıs 2018 19:25

Hayrabolu’da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hayrabolu’da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

14 Mayıs 2018 19:25


Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ziraat Odası’nda devam eden programda konuşan Hayrabolu Ziraat Odası Başkanı Bülent Can, "Tüm çiftçilere bereketli bir yıl dileyerek, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan tüm çiftçilerimizin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyorum" dedi.


Törene Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Demirbağ, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, Hayrabolu OSB Müdürü Ethem Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Hacet, tarım kuruluşlarının yöneticileri ve çiftçiler katıldı.




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