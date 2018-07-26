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26 Temmuz 2018 14:34

Hayrabolu’da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hayrabolu’da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

26 Temmuz 2018 14:34


Hayrabolu Müftülüğü organizasyonuyla hacca gidecek olan 33 kişilik hac kafilesi için Güzelce Hasanbey Cami’nde uğurlama töreni düzenlendi.


İlçe Müftüsü Haydar Hüyük yaptığı konuşmada, hacı adaylarını kutsal topraklara göndermenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Müftü Hüyük, "Hacılarımız inşallah bu kutsal görevlerini en iyi şekilde tamamlayıp dönerler. Hacılarımızı dualarla uğurlamak için buraya geldik. Allah yollarını açık etsin hacları kabul olsun" diye konuştu.


Törene İlçe Müftüsü Haydar Hüyük ve hacca gidecek vatandaşların yakınları katıldı.




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