Hayrabolu'da iki otomobil çarpıştı : 1 ölü,1 yaralı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaza, Hayrabolu - Alpullu Karayolunda meydana geldi. İsmet Gürsel'in kullandığı 39 NS 575 plakalı otomobil karşı yönden gelen Recep Yılmaz kullandığı H 73958 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü İsmet Gürsel olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araç sürücü Yılmaz ise 112 sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.