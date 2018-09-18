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Hayrabolu'da iki otomobil çarpıştı : 1 ölü,1 yaralı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kaza, Hayrabolu - Alpullu Karayolunda meydana geldi. İsmet Gürsel'in kullandığı 39 NS 575 plakalı otomobil karşı yönden gelen Recep Yılmaz kullandığı H 73958 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, sürücü İsmet Gürsel olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araç sürücü Yılmaz ise 112 sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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