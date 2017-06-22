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22 Haziran 2017 11:46

Hayrabolu’da Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, teravih namazı sonrası Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi vesellim) Sakal-ı Şerifi ziyarete açıldı.

Hayrabolu’da Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

22 Haziran 2017 11:46


Hayrabolu Hasan Bey Caminde teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif, tekbirler ve ilahiler eşliğinde sedef kaplamalı sandukasından açılarak sergilendi. Teravih namazı sonrasında Sakal-ı Şerif’i görmek ve onun bulunduğu cam bölmeye dokunabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Dualar ederek sıranın kendine gelmesini bekleyen vatandaşlar, Sakal-ı Şerifi yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.


Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını çekerken, bazıları ise uzun süre seyredip dua etti. Sandukanın başında duygularını gizleyemeyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.




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