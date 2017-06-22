Hayrabolu Hasan Bey Caminde teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif, tekbirler ve ilahiler eşliğinde sedef kaplamalı sandukasından açılarak sergilendi. Teravih namazı sonrasında Sakal-ı Şerif’i görmek ve onun bulunduğu cam bölmeye dokunabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Dualar ederek sıranın kendine gelmesini bekleyen vatandaşlar, Sakal-ı Şerifi yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.

Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını çekerken, bazıları ise uzun süre seyredip dua etti. Sandukanın başında duygularını gizleyemeyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.