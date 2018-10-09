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Hayrabolu'da saman yangını

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan saman yangınında 3 bin saman balyası yanarak kül oldu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan saman yangınında 3 bin saman balyası yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Örey Mahallesi'nde, Nedim Başonar'a ait saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Saman balyalarından yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.


Yangında, 3 bine yakın saman balyası yandı. Saman deposunun yanında bulunan traktör ve balya makinesi de yanarak hasar gördü.

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