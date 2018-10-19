Hayrabolu'da trafik kazası : 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, göre, İrfan Önkol'un kullandığı 06 RZ 190 plakalı otomobil karşı yönden gelen Necat Doğan kullandığı 59 YV 411 plakalı otomobil ile Hayrabolu - Süleymanpaşa Karayolu Çene mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada araç sürücü İrfan Önkol, olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Zeliha Önkol ve diğer araç sürücüsü Necat Doğan yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.