İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayrabolu'da trafik kazası : 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, göre, İrfan Önkol'un kullandığı 06 RZ 190 plakalı otomobil karşı yönden gelen Necat Doğan kullandığı 59 YV 411 plakalı otomobil ile Hayrabolu - Süleymanpaşa Karayolu Çene mahallesi yakınlarında çarpıştı.


Kazada araç sürücü İrfan Önkol, olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Zeliha Önkol ve diğer araç sürücüsü Necat Doğan yaralandı.


Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.