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10 Ocak 2017 12:00

Hayvan sağlığı ve beslemede dikkat edilecek hususlar anlatıldı

Hayvan sağlığı ve beslemede dikkat edilecek hususlar anlatıldı

10 Ocak 2017 12:00

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin ortaklaşa yürüttüğü "Hayvan Besleme" konulu eğitim çalışmasının ikincisi Çorlu ilçesinde gerçekleştirildi.
Namık Kemal Üniversitesi Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Özdüven tarafından verilen eğitimde, buzağı besleme, hayvan sağlığı ve beslemede dikkat edilecek hususlar konularında katılımcılar bilgilendirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, hazırlanan eğitim programının il genelinde devam ettiğini ve olumlu sonuçların alındığını söyledi. Talepler ve uygulanan projeler dikkate alınarak önümüzdeki dönemlerde eğitimlerin devam edeceğini belirten Aslan, bir sonraki eğitim programının Saray ilçesinde gerçekleşeceğini söyledi.



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