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11 Mayıs 2018 14:05

Hazineye ait araziler vatandaşa teslim edilecek

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Karamehmet Mahallesi’ni ziyaret ederek 6292 sayılı kanun uyarınca hazineye ait arazilerin vatandaşlara teslim edileceği müjdesini verdi.

Hazineye ait araziler vatandaşa teslim edilecek

11 Mayıs 2018 14:05


Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak Karamehmet Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşları ziyaret etti. Mahalle kahvesinde kalabalık ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Kaymakam Kızıltoprak, 6292 sayılı kanunun 12. maddesi uyarınca hazineye ait arazilerin vatandaşlara teslim edileceği haberini verdi. Mahalle halkı tarafından sevinçle karşılanan bu haberle birlikte vatandaşlar ve mahalle muhtarı Ahmet Çete, Karamehmet Mahallesi’nin önemli bir sorununun daha çözülmüş olmasından ve desteklerinden dolayı Kaymakam Kızıltoprak’a teşekkür etti.


Ziyarette Ergene Milli Emlak Müdürü Fahri Evran ve Ergene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Süleymanoğlu da yer aldı.




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