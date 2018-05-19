HDP’nin 19 Mayıs çelengine tepki

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Feridun Demirel’in kurum çelengini anıta sunduğu törende AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı ile CHP Çorlu İlçe Örgütü üyeleri de kendi partilerine ait çelenkleri anıta sunarak alandan ayrıldı.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve diğer protokol üyelerinin de yer aldığı kortejin alandan ayrılmasının ardından HDP Tekirdağ İl Başkanlığı yazılı bir çelenk daha Atatürk Anıtı’na bırakıldı.

Programların Çorlu Cumhuriyet Parkı’nda sürdürüldüğü esnada Atatürk Meydanı’na elinde Türk bayrağı ile gelen F.N. adlı kadın (57) Atatürk Anıtı’na bırakılan HDP çelengini kırdı. Kadın, "Ülkemize göz koyuyorlar, vatanımıza göz koyuyorlar. Ben torunlarımı nasıl büyüteceğim. Bu nasıl iş" diyerek alandan ayrıldı.