Hedef bin AFAD gönüllüsü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tekirdağ TRAC Şubesini proje paydaşları olarak belirleyen AFAD, bu amaçla Süleymanpaşa merkezdeki muhtarlarla AFAD toplantı salonunda ön hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda gönüllü olmak isteyen vatandaşların mahalle muhtarlarına müracaat etmesi kararlaştırıldı.

Mahallesinde 10 kişilik bir takım oluşturan muhtarlıktan başlamak suretiyle gönüllülere Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi, Temel Yangın Bilgisi, Temel İlk Yardım ve Amatör Telsizcilik eğitimleri verilecek. Eğitimini başarı ile tamamlayan AFAD gönüllülerine sertifika verilerek afet ve acil durumlarda kullanabilecekleri iş elbisesi, telsiz, alet ve edevatlar teslim edilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından AFAD ile ortaklaşa yürütülen bir proje çerçevesinde her mahalleye bir Deprem Konteyneri kurulması ve kurulan bu konteynerlerden AFAD Gönüllülerinin yararlanması planlanacak.