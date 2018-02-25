Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 13:48

Hedef bin AFAD gönüllüsü

Tekirdağ Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından başlatılan bir projeyle il genelinde bin “AFAD Gönüllüsü” oluşturulması planlanıyor.

Hedef bin AFAD gönüllüsü

25 Şubat 2018 13:48


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tekirdağ TRAC Şubesini proje paydaşları olarak belirleyen AFAD, bu amaçla Süleymanpaşa merkezdeki muhtarlarla AFAD toplantı salonunda ön hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda gönüllü olmak isteyen vatandaşların mahalle muhtarlarına müracaat etmesi kararlaştırıldı.


Mahallesinde 10 kişilik bir takım oluşturan muhtarlıktan başlamak suretiyle gönüllülere Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi, Temel Yangın Bilgisi, Temel İlk Yardım ve Amatör Telsizcilik eğitimleri verilecek. Eğitimini başarı ile tamamlayan AFAD gönüllülerine sertifika verilerek afet ve acil durumlarda kullanabilecekleri iş elbisesi, telsiz, alet ve edevatlar teslim edilecek.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından AFAD ile ortaklaşa yürütülen bir proje çerçevesinde her mahalleye bir Deprem Konteyneri kurulması ve kurulan bu konteynerlerden AFAD Gönüllülerinin yararlanması planlanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç