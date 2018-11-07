Helikopter destekli dev operasyon: 16 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu sattıkları belirlenen 22 kişiye yönelik Süleymanpaşa'nın Aydoğdu Mahallesi'nde tespit edilen 26 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Helikopter destek verdi

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yaptığı operasyonda Aydoğdu Mahallesi'nin giriş ve çıkışları tutularak, operasyon boyunca mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda daha önce belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda evler didik didik aranırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alınırken, firari durumdaki 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltındaki şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.