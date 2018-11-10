Helikopter destekli dev operasyonda yakalanan 15 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 15'i tutuklandı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Aydoğdu Mahallesi'nde geçtiğimiz gün helikopter destekli şafak operasyonu yapıldı. Özel harekat, çevik kuvvet ve arama köpeklerinin de katılımıyla yapılan operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 16 kişiden 15'i tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.