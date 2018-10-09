Helikopterle havadan denetim yapıldı

İçişleri Bakanlığının "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması için otoyollar ve şehirlerarası karayollarında “Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak-park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik havadan helikopterle denetim yapıldı. Denetimlerde trafik kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir trafik ortamının sağlanmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini duyurdu.