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01 Mayıs 2018 17:25

Hem çöpleri topladı hem slogan attı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü çalışarak geçiren temizlik işçisi hem kortejdekilerin çöplerini topladı hem de slogan attı.

Hem çöpleri topladı hem slogan attı

01 Mayıs 2018 17:25


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Çorlu’da sivil toplum örgütleri, sendikalar ve bazı siyasi partilerin katılımlarıyla kortej düzenlendi. Çorlu Şehitliği yanında toplanan yaklaşık bin kişi daha sonra sloganlar atarak Omurtak Caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik tedbiri aldığı yürüyüş sırasında kortejin geçiş yaptığı güzergahta Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Mevlüt Gürer bir yandan kaldırımları süpürerek çöpleri topladı zaman zaman da elindeki süpürgesi ve küreğini havaya kaldırarak sloganlara eşlik etti. 1 Mayıs’ı çalışarak geçiren temizlik işçisi herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamayı da ihmal etmedi.


Atatürk Meydanı’nda oluşturulan kutlama alanına polis noktasından geçerek girenler bir süre daha alanda slogan attı. Yapılan konuşmalar ve çekilen halayların ardından meydanda toplananlar olaysız bir şekilde dağıldı.




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