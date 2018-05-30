Hemşireler sertifikalarını aldı

Tekirdağ Devlet hastanesinde görev yapan hemşirelere koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan, hasta ve aileleriyle terapötik iletişim kuran, sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip, sorun çözme becerisi gelişmiş yoğun bakım hemşirelerinin mesleki bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla sertifikaları verildi.

"Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Sertifika Töreni"ne İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Cengiz Becerir Başkanlığında, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm.Dr. Atakan Eren, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Mustafa Dönmez, Personel/Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı katılım gösterdi.