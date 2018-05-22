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22 Mayıs 2018 10:10

Her yerde aranıyordu 9 gün sonra yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kesim için getirildiği mezbahada sahibinin elinden kaçan 500 kiloluk dana, 9 gün sonra tarlada yakalandı.

Her yerde aranıyordu 9 gün sonra yakalandı

22 Mayıs 2018 10:10


Malkara’nın Ballısüle Mahallesi’nde hayvancılık işiyle uğraşan A.G., ithal kırmızı limuzin cinsi yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki danasını kestirmek için 9 gün önce öğle saatlerinde mezbahaya getirdi. Dana, kesim için indirileceği sırada mezbahadan kaçtı. Etrafa da saldıran dana, uzun kovalamacanın ardından kayıplara karıştı. O günden bu yana yakalanması için çalışma başlatılan dana, gece yarısı Gazibey Mahallesi’ndeki Arıtma Tesisi yakınlarında bir tarlanın içinde vatandaşlar tarafından güçlükle yakalandı.


Yakalanan dana, mezbahaya kesime götürüldü.




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