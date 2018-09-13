Heraion Teikhos Bilimsel Kazı Çalışmaları Protokolü İmzalandı

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen imza töreninde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Cömertler, Prof. Dr. Neşe Atik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin katıldı.

“Heraion Teikhos Bilimsel Kazı Çalışmaları” protokolü imzalanması sonrasında konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Kadir Albayrak Tekirdağ'ın kültür ve tarihi miras bakımından oldukça zengin bir bölge olduğunu belirterek, “Bugün imzasını attığımız protokol kapsamında yapılacak kazı çalışmalarında ilimizin kültürel mirasına yenileri eklenecektir. Ben yapacağı çalışmalarda kazı başkanı Neşe Atik'e başarılar diliyorum” dedi.