Hesap tartışması kanlı bitti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Çıkan tartışmada silahın ateşlendiği ve 1 kişinin yaralandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında gece meydana geldi. İddialara göre, mekana arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen C.A. isimli şahıs hesap nedeniyle iş yerinde çalışan M.M.O. isimli şahıs ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile C.A., kapı önünde bekleyen M.M.O.'yu tabanca ile bacaklarından vurdu.

Yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldı

C.A. otomobile binerek olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan M.M.O. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından ise İstanbul'da bir hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede 3 boş kovan bulunurken, kaçan C.A.'nın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile tartıştığı kişilere ateş açıp kaçıyor.