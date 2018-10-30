İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hesap tartışmasından çalışanı vurup kaçan şahıs yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan tartışmada çalışanı yaralayıp kaçan şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan tartışmada çalışanı yaralayıp kaçan şahıs yakalandı.


İddiaya göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen C.A. isimli şahıs hesap nedeniyle iş yerinde çalışan M.M.O. isimli şahıs ile tartıştı. Şahıs, M.M.O'yu belinden çıkardığı silah ile yaralayıp olay yerinden kaçtı. Tartışma ve silahla yaralama anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay yerinden kaçan C.A. polis ekipleri tarafından yakalandı. C.A.'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.