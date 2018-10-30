Hesap tartışmasından çalışanı vurup kaçan şahıs yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan tartışmada çalışanı yaralayıp kaçan şahıs yakalandı.

İddiaya göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen C.A. isimli şahıs hesap nedeniyle iş yerinde çalışan M.M.O. isimli şahıs ile tartıştı. Şahıs, M.M.O'yu belinden çıkardığı silah ile yaralayıp olay yerinden kaçtı. Tartışma ve silahla yaralama anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay yerinden kaçan C.A. polis ekipleri tarafından yakalandı. C.A.'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.