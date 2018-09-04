Heykel Yarışması’nın sonuçları belli oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlen yarışma kapsamında, güzel sanatlar fakültelerinin heykel bölümlerinde okuyan genç heykeltıraşlar taş, ağaç ve metal malzemelerden ya da bu malzemelerin bir arada kullanılmasından oluşan eserlerle serbest konulu yarışmaya katıldı.

1’inci Dokuz Eylül Üniversitesinden

Eser sahiplerinin son iki yıl içinde ürettikleri ve daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş eserleri ile mücadele ettiği Genç Bisanthe Umut Veren Heykeltıraş Heykel Yarışması’nda jüri tarafından tüm eserler değerlendirilirken, birincilik ödülünü Dokuz Eylül Üniversitesinden ’Ali’ adlı eseri ile Sevda Kocatepe kazandı.

4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu kapsamında düzenlenen yarışmanın ödül töreninin 26 Eylül’de sempozyumun kapanış etkinliğinde yapılacağı açıklanırken, dereceye giren isimler ve eserler şu şekilde:

“1.’lik ödülü; Sevda Kocatepe, Dokuz Eylül Üniversitesi ’Ali’, 2.’lik ödülü; İlayda Kepez, Anadolu Üniversitesi ’Geyik’, 3.’lük ödülü; Bahadır Hızol, Kocaeli Üniversitesi ’Torso’, Mansiyon; Ayberk Yıldırım, Anadolu Üniversitesi ’Yelken’, Mansiyon; Işıl Özsakabaşı, Mimar Sinan G.S. Üniversitesi ’Palto’, Jüri Özel Ödülü; Serghei Gulpea, Trakya Üniversitesi ’Dionysos’un Tohumu’ "