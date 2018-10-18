Hırsızlar evi talan etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir eve giren hırsızlar evden, iki buzdolabı, çamaşır makinesi, LCD televizyon, çelik para kasası ve kasa içerisinde yer alan nakit para ile ziynet eşyasını çaldı.

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri konuyla ilgili arama ve takip çalışması başlattı. Yapılan arama ve inceleme çalışmalarının ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen Z.İ, O.İ, E.E. ve Y.E. isimli şahıslar yakalandı. Hırsızlık olayının yaşandığı evden, iki buzdolabı, çamaşır makinesi, LCD televizyon, çelik para kasası ve kasa içerisinde yer alan nakit para ile ziynet eşyanın çalındığı tespit edildi. Şahıslardan birisi eşyaları çalıp sattıklarını kabul ederken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.