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Hırsızlıkta sınır tanımadılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çalıntı kamyonla kamyonet çalan hısızlar, polisi görünce halat yardımıyla çektikleri kamyonetle kaçmaya çalıştı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çalıntı kamyonla kamyonet çalan hısızlar, polisi görünce halat yardımıyla çektikleri kamyonetle kaçmaya çalıştı. 5 kişi gözaltına alınırken çok sayıda çalıntı araç ve malzeme ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde çalınan 59 AR 067 plakalı kamyonet ve bu kamyoneti halatla çeken 59 ED 624 plakalı kamyonu Karadeniz Mahallesi Hayrobolu yolu üzerinde durdurmak istedi. Polisi gören şahıslar halatla çekmeye çalıştıkları kamyonetle birlikte hızla uzaklaşmaya başladı. Kovalamaca sonucu araçlar durduruldu. S.A.M. ve araçtan inerek kaçmaya çalışan aralarında 2 kadının da olduğu K.D., M.G. ve Ç.K. isimli şahıslar yakalandı.



Çalıntı araçla araç çalmışlar


Yapılan sorgulamada çalıntı aracı çeken 59 ED 624 plaka kamyonun ve her iki araç içerisindeki inşaat demirlerinin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslardan S.A.M. ve K.D, 34 UAR 67 plakalı aracı Aydoğdu Mahallesi Şehitler Sokak'tan D.S. ile birlikte çaldıklarını itiraf etti. Polis ekipleri D.S. isimli şahsı da ikamet ettiği adreste yakalandı. Ayrıca K.D, Çınarlı Mahallesi Cami Sokak'tan 59 UB 005 plakalı aracı S.A.M ve D.S. ile birlikte çaldıklarını itiraf etti. Gözaltına alınan M.G. ve Ç.K. isimli kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.A.M, K.D. ve D.S.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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