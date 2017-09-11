Tekirdağ’da özel bir otelin konferans salonunda düzenlenen temel atma törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Metin Akgün ve Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Odalar ve Borsalar Birliği Başkanları, iş adamları ve protokol üyeleri katıldı.

“Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim”

Açılış töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tekirdağ’da gelişen bir ekonominin sorunları var mı var, ama şu birliktelik olduğu sürece bunların hepsini aşabiliriz. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Ötekileştirdiğimiz zaman birbirimizin fikrinden, zikrinden, dininden, mezhebinden, ırkından ve siyasi görüşünden dışlarsak o zaman biz kaybederiz. Tekirdağ’ımız kaybeder, ülkemiz kaybeder. Farklı düşüneceğiz, hepimiz farklı olacağız çünkü Allah bize beyin vermiş farklı düşünelim diye, aynı düşünürsek diğer canlılardan ne farkımız kalır. Hiçbiriniz benim gibi düşünmeyeceksiniz. Hepiniz farklı düşüneceksiniz. Ama sonunda ortak bir noktada buluşacağız. Eğer ortak bir akılda birleşirsek o zaman rahmet ve bereket gelir, işte Tekirdağ bunu yapıyor. İnşallah Allah da bizim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Allah sizlere bol hayırlı kazançlar versin. Sizler çok kazanın ki, Ankara’daki Rifat kardeşiniz de kazansın. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Temel atma töreni Vali Mehmet Ceylan ve protokol üyelerinin vergi rekortmenlerine ödül vermesinin ardından son buldu.