Hızını alamadı çocuk parkına girdi

Bu sırada iki çocuğu ile kaldırımda yürüyen anne büyük korku yaşadı. Kazanın meydana geldiği yerde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi Kamburoğlu Sokak’tan Başarır Sokak’a hızlı giriş yapan ve virajı alamayan Mahmut Y. (23) yönetimindeki 59 PK 183 plakalı otomobil, Yunus Emre Parkı’nın demir korkuluklarına çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda iki çocuğu ile birlikte yürüyen kadın, büyük korkuya kapılarak çocuklarını kucakladı ve hemen parkın içine girdi.

Kaza sonrası parkın demir korkulukları kırıldı, otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine ise olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Nasihatte bulundu

Kaza anında kaldırımda yürüyen kadın otomobilin sürücüsüne hem nasihatte bulundu hem de kızdı. Sürücüye "Yarış yapıyordunuz" diye çıkışan kadın "Bordo renkli otomobildeki arkadaşın ile yarışıyordunuz. Viraja hızlı girdin ve kaza yaptın. Burası sokak ve çocuk parkı var. Gençsin seni anlıyorum ama hızlıydın" diye tepki gösterdi. Kadın, sürücüden şikayetçi olacağını ifade etti. Otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.