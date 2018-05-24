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24 Mayıs 2018 04:11

Hızını alamayan tır yol kenarındaki tepeye çıkarak durabildi: 1 yaralı

Tekirdağ’da hızını alamayan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan yüksek bir tepeye çıktı.

Hızını alamayan tır yol kenarındaki tepeye çıkarak durabildi: 1 yaralı

24 Mayıs 2018 04:11

Araçta sıkışan tır sürücüsü ise ekiplerin uzun uğraşı sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.


Kaza, gece 02:30 sıralarında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Böbrek Vakfı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan D. idaresindeki 34 DP 4921 plakalı tır yolda seyir halindeyken kavşakta hızını alamayarak yol kenarında bulunan tepeye çıktı. Metrelerce yüksek bir tepeye çıkan tırı fark eden diğer sürücüler hemen telefonlarına sarılarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.


Kafası kopan tırda uzun süre kaldı


Olay yerine kısa sürede gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan Orhan D.’yi uzun uğraşlar sonucunda olduğu yerden çıkarttı. 112 sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırırken, hastanede tedavisi devam eden Orhan D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazanın gece geç saatlerde olması ve yolda kimsenin bulunmaması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü. Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




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