Hortum mağdurlarına yardım eli

Süleymanpaşa Kazandere Mahallesi’ne giderek zararı yerinde gören Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ve Tekirdağ İl AFAD Müdürü Recep Erol vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların doğal afet sebebiyle uğradığı zararın karşılanması için AFAD Başkanlığından ve Tekirdağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yardım yapılmasına karar verildi. Tahsis edilen ödenekler 7 vatandaşın hesaplarına aktarıldı.

"Herhangi bir can kaybına sebep olmadan sona ermesi bizi sevindirdi"

Konu hakkında açıklama yapan Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt "Kazandere Mahallesi’nde meydana gelen hortum afetinin herhangi bir can kaybına sebep olmadan sona ermesi bizi sevindirdi. Ancak vatandaşlarımızdan maddi külfete maruz kalanlar oldu. Biz de Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ın bilgisi dahilinde vatandaşlarımızın mağduriyetinin en aza indirilmesi için yapılması gereken işler için Tekirdağ İl AFAD Müdürü Recep Erol ile birlikte mahalleye giderek vatandaşlarla görüştük. Vatandaşlarımızın bir miktar mali destek talebini ilgili kurumlar nezdinde takip ettik. Sonuçta AFAD Başkanlığı bir miktar yardım gönderdi. Tekirdağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da yardım yapmayı kabul etti. Devlet olarak iyi zamanda zor zamanda vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun göstergesi olarak yardımları vatandaşlarımızın hesaplarına aktardık. Tekrar hepsine geçmiş olsun diyoruz" dedi.