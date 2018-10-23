Hükümet Caddesi'nde trafik çift yön olarak düzenlenecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Hükümet Caddesi'nin trafik sirkülasyonu ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen toplantıya katıldı.

Başkan Eşkinat'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın, Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şenol Turan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Zabıta ve Fen İşleri Daire Başkanları, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal ve konuyla ilgili uzmanlar toplantıda yerini aldı.

Hükümet caddesinde çift yön uygulaması masaya yatırıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'nin Süleymanpaşa ilçesi ile ilgili hazırladığı ulaşım raporlarının incelendiği toplantıda Hükümet Caddesi'nin çift yön uygulamasına geçme konusu masaya yatırıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda Hükümet Caddesi'nin kısa bir süre içinde çift yön ile trafiğe açılmasına karar verildi.

”Çarşı yaklaşık 10 günlük süreçte çift yön olarak çalışmaya başlayacak”

Toplantı sonrası konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; “Geçen senelerde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yaptığı çalışma da bu yıl Pamukkale Üniversitesi'nin yaptığı çalışma da bu caddede tek yönü bilimsel olarak öneriyor. Ama burada yaşayan vatandaşlarımız da burayı kullananlar da çift yön olmasını istiyor. Biz de diyoruz ki denemekte fayda var. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası da çarşı yaklaşık 10 günlük süreçte çift yön olarak çalışmaya başlayacak. Bunun sonucu hep birlikte göreceğiz.” dedi.

“Kısa süreli parklanmalar ile bu akış daha akıcı bir hale gelecek”

Yapılan çalışmalar ile trafik sorununda önemli bir yol kat edildiğinin altını çizerek sözlerine devam eden Eşkinat; “Geçmişte Ziraat Bankası'nın önüne kadar trafik sıkışıyordu. 45 dakikada gidiyorduk o yolu. Şu an böyle bir şey yaşamıyoruz. Hele böyle dükkanın önüne aracını bırakıp akşama kadar orada kalmasını isteyen arkadaşlarımız olmasa böyle şeyleri hiç yaşamayacağız. Kısa süreli parklanmalar ile bu akış daha akıcı bir hale gelecek” ifadelerini kullandı.